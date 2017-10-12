12 Ekim 2017

Dünyanın 5 büyük mücevherat fuarı konumundaki Istanbul Jewelry Show kapılarını açtı. Fuarda, altından yapılan Galata Kulesi, tespihler ve emziklerin yanı sıra altın tozundan kahve ve 6 karatlık pırlanta küpe beğeni topladı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan Istanbul Jewelry Show'da altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürün gruplarının bulunduğu 800'ün üzerinde yerli ve yabancı mücevher firma ve markası yer alıyor.

Fuarda, altından yapılan Galata Kulesi, tespihler ve emziklerin yanı sıra altın tozundan kahve ve 6 karatlık pırlanta küpe ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Mücevher İhracatçılar Birliği (JTR) Başkanı Ayhan Güner, fuarda yaptığı konuşmada, "Fuarda firmalarımızın ürünlerinin yanı sıra tasarımcılarımızın özgün tasarımlarını da dünyaya açıyoruz. Son fuarda 40 tasarımcımızın katıldığı Design Market'e bu fuarda 90 tasarımcımız katıldı. Onlar da tasarımlarını tüm dünyaya satıyor" dedi.

Türk mücevher sektörünün üretim kapasitesi bakımından dünyada 2. sırada bulunduğunu aktaran Güner, şunları söyledi:

"Geleneksel ihracat pazarlarımız bizim için çok değerli. Özellikle komşularımız ve Orta Doğu. Irak'a ihracatımız çok önemli ancak şu anda durmuş vaziyette. Ya bize Erbil'in tanıdığı hakları Irak hükümeti tanısın ya da Habur sınır kapısı açılsın. Biz Habur'dan bütün Irak'a ihracat yapıyoruz. İlk 9 ayda 650 milyon dolar ihracatımız var. Yıl sonuna kadar ortalama 200-300 milyon dolar arası ihracat eksimiz olur. Bir yılda Rusya'ya toplam domates ihracatımız 70 milyon dolar, sadece bizim sektörün Irak'a ihracatı ayda 80-90 milyon dolar..."

Fuarı organize eden UBM Rotaforte Fuarcılık Murahhas Azası Şermin Cengiz de dünyanın 5. büyük mücevherat fuarını düzenlediklerine işaret ederek, "Türk markaları, aranan ve talep gören markalara dönüşmekle kalmadı, mücevherde özellikle Orta Doğu, Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya ve BDT ülkeleri için 'Made in Turkey' markalı mücevher ürünleri öncelikli tercih edilme noktasına geldi" diye konuştu.

Türkiye Avrupa'da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci

Fuar yetkililerinin açılışta verdiği bilgilere göre, dünya altın mücevherat üretiminde ilk beş ülke arasında yer alan Türkiye, dünya mücevherat otoriteleri tarafından İtalya'nın en güçlü rakibi olarak gösteriliyor. 1992 yılında sadece 2,8 milyon dolar olan altından mamul mücevher ve kuyumcu eşyası ihracatı, 2016'da 3,67 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın verilerine göre, Türkiye, İtalya'dan sonra hurda kullanımı da dahil olmak üzere karat kuyumculuk imalatında Avrupa'da ikinci, dünyada ise Çin, Hindistan ve İtalya'dan sonra dördüncü sırada yer aldı.

Avrupa'da hurdadan karat mücevherat yapımında birinci, dünyada üçüncü sırada olan Türkiye, böylece dünyadaki en büyük 11. kuyumcu ihracatçısı konumuna geldi.

İhracatın artırılması, ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunması ve pazar payının korunması amacıyla Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği, JTR ve UBM Rotaforte'nin organizatörlüğünde "Uluslararası Alım Heyeti Programı" da fuar kapsamında gerçekleşiyor.

Kaynak: AA