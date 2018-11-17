İstanbul'a kruvaziyer limanı

17 Kasım 2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul'a inşa edilmesi planlanan yeni kruvaziyer limanı ile kente 3 milyon turist gelmesinin beklendiğini söyledi.

Önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak projenin kısa sürede hizmete alınmasının hedeflendiğini kaydeden Turhan, proje kapsamında, iki yanaşma yeri, 8 kruvaziyer gemi için toplam 3 bin metrelik rıhtım ve 30 bin metrekarelik yolcu salonu yapılacağını söyledi.

Turhan ayrıca, 120 bin metrakerelik dolguyla aynı anda burada 500 yat kapasiteli deniz terminali oluşturulacağı bilgisini verdi.

Bakan Turhan, "Yenikapı'daki dolgu alanının hemen yanına yapılacak kruvaziyer limanı, İstanbul'a yaklaşık 3 milyon turist getirecek." diye konuştu.

Kaynak: AA