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İstanbul'da araç çekme ücretlerine yüzde 60 zam

İstanbul'da park yasağı nedeniyle araç çekme ücreti 250 liradan 400 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ocak ayı toplantısını yaptı.

Toplantıda görüşülenler arasında yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik teklif de vardı. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü,  son belirlenen ücret tarifesiyle çekici gider maliyetlerini karşılayamamasından dolayı zarar ettiğini belirterek 2023 yılı için ücret artışı talep etti. 

Yüzde 60 zam geldi

Teklif oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla, park yasağı halinde çekme ücreti ve park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti 250 liradan, yüzde 60 zamla 400 liraya çıktı. Kilometre başına 12 lira olan ücret de yüzde 25 zamla 15 liraya yükseldi.

Yediemin otopark ücretleri ne kadar oldu?

Yediemin otoparklarında motorlu bisiklet günlük ücreti 6,50 liradan 10 liraya, motosikletler için 13 lira olan ücret 20 liraya, otomobiller için 30 lira olan ücret 40 liraya, kamyonet, minibüs, arazi taşıtı için 32 lira olan ücret 50 liraya; kamyon, otobüs, TIR, iş makinesi için 52 lira olan ücret 75 liraya, iş makineleri, römorklar için 78 lira olan ücret ise 100 liraya çıkarıldı.

 

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