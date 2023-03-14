İstanbul'da deprem kaygısı Eskişehir'e ilgiyi artırdı

Tülay TAŞKIN

Eskişehir OSB’nin yeni sanayi yatırımlarının çekim merkezi olmayı sürdürdüğüne dikkat çeken Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “2023 yılının ilk 2 aylık döneminde Eskişehir OSB’den 11 yeni sanayi yatırımcımıza 132 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Diğer yandan ocak ayındaki teşvikli yatırımların tutarı da 826 milyon TL’ye ulaştı.

2023 yılı sonunda 10 milyar TL’nin üzerinde bir yatırımı Eskişehir’e kazandırmayı planlıyoruz” dedi.Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Eskişehir’in önümüzdeki dönemde özellikle yüksek teknoloji alanında yeni yatırımların öne çıkacağını belirten Nadir Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskişehir OSB olarak pandemi dönemi olan 2020-22 yılları arasında çok ciddi bir sanayi yatırımını şehrimize kazandırmıştık.

Geride kalan 3 yıllık dönemde 248 yeni yatırıma bölgemizden toplam 2 milyon 726 bin metrekarelik bir alan tahsis ettik. Bölgemize olan yatırımcı ilgisi artarak devam ediyor. Birçok yatırımcıyla görüşmelerimiz sürüyor.

Önemli yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerimize devam ediyoruz. Eskişehir OSB’nin uygun fiyatlı arsaları ve eksiksiz altyapısı yatırımcıların bölgemizi tercih etmesinde büyük rol oynuyor.” Yaşanan son depremin tüm Türkiye için derin bir üzüntüye sebep olduğunu anlatan Küpeli, “Yaşadığımız son deprem felaketi hepimizi çok derinden üzdü.

Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Yaralarımızı el birliğiyle sarmak için Eskişehir OSB olarak, bölgeye önemli oranda destekte bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz. Keza şehrimize gelen çok sayıda depremzedeye yine şehrimizdeki odalarımızla iş birliği içinde destek olmayı sürdürüyoruz.

Bunların işin bir boyutu iken, depremin sanayi kuruluşları ve tesislerde yarattığı etkiyi de gördük. Yönetim olarak Kahramanmaraş’ı ziyaret ettik. Yerinde incelemeler yaptık. Depreme uygun, dayanıklı bina ve fabrika yapmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.

Küpeli, olası İstanbul depreminin geniş bir alanı etkileyeceğini deprem uzmanlarından dinlediklerini belirterek, “Beklenen İstanbul depremi sadece İstanbul’u değil maalesef Marmara Bölgesi başta olmak üzere tüm ülkeyi etkileyecek. Depremin yaşanma olasılığı her geçen gün giderek artıyor. Ne yazık ki İstanbul ve çevre illerde çok sayıda büyüklü küçüklü sanayi tesislerimiz bulunuyor, bunların bazıları gerçekten çok hayati ve kritik tesisler” dedi.

Depremden çekinen yatırımcı Eskişehir OSB’ye geliyor

Yaşanan deprem felaketi sonrasında, İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşlarının, deprem bakımından daha güvenli olan Eskişehir OSB gibi yerlerde yeni alanlar araştırmaya başladığını söyleyen Nadir Küpeli, şöyle dedi: “Bize de bazı ön müracaatlar, yer soran sanayi kuruluşlarımız ve girişimcilerimiz oldu. İstanbul ve çevresi bu kadar sanayi yükünü ve insan yoğunluğunu artık kaldıramaz duruma geldi.

Bize göre devletimizin sağlayacağı destek mekanizmasıyla, bu bölgedeki kritik öneme sahip sanayinin hiç olmazsa bir kısmının Eskişehir OSB gibi sanayi merkezleriyle, Anadolu’nun diğer şehirlerine taşınması sağlanmalıdır. İstanbul ve çevre illerin üzerindeki yük hafifletilmelidir. Olası depremin etkilerini minimize etmek için kalan zamanımızı verimli kullanmamız gerekiyor.”