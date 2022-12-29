İstanbul'da doğalgaza indirim
İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim yapılacağı açıklandı. 5 milyonu aşkın abonesi bulunan İGDAŞ’ın sistem kullanım bedellerinde yapılacak indirimin yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararıyla, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibarıyla indirime gidilecek. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.
1000 liralık fatura 879 liraya inecek
Söz konusu indirimle birlikte aylık doğal gaz faturası 1000 lira olan bir abonenin, yeni faturası 879 lira olacak.
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