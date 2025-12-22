İstanbul'da dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 106 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi araştırmasının kasım ayı bulgularını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul’da dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06 artarak 104 bin 927 liradan 106 bin 34 liraya çıktı.

Konut giderlerindeki yükseliş yüzde 60,4

Yıllık karşılaştırmada en sert artışlar eğitim ve konut kalemlerinde yaşandı. Eğitim harcamalarında yıllık artış yüzde 100,7’ye ulaşırken, konut giderlerindeki yükseliş yüzde 60,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verileri, tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 arttığını ortaya koydu.

TÜRK-İŞ’in son araştırması da Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarının (açlık sınırı) 29.828 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının da (yoksulluk sınırı) 97.159 TL’ye çıktığını göstermişti.