İstanbul'da ekmeğe şimdilik zam yok

03 Ekim 2018

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kent genelinde 1 lira 25 kuruşa satılan ekmek fiyatında bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Şahin, Valilikte düzenlenen basın toplantısında ekmek fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı Faik Elmas ile birlikte yaptığı açıklamada, ekmek fiyatının değişmemesi yönünde birlikte karar alındığını kaydetti.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik dalgalanma döneminde, tüketicilerin alım gücüyle ilgili zaman zaman birtakım beklentilerinin olduğunu ifade eden Şahin, "Bu minvalde şehrimizde ekmek fiyatlarıyla ilgili bir merak ve beklenti oluştu." dedi.

İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak hem Esnaf Odaları hem de Ticaret Odası'nın yapmış olduğu toplantılar neticesinde bir karara varıldığını hatırlatan Şahin, "Şu sonuca varılmıştır. Öncelikle İstanbul'da 2016’nın başından beri 250 gramlık ekmek, 1,25 TL idi. Yani 125 kuruştu. Bugün de hala yine 250 gramlık ekmek 125 kuruş olmaya devam ediyor. Bu noktada baktığımızda 250 gramlık ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik yok." diye konuştu.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırıncıların bazılarının Esnaf Odaları bazılarının ise Ticaret Odası'na kayıtlı olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Esnaf Odasına kayıtlı olanlar 2016 yılında belirlenen fiyatlarla satışa devam ediyordu. Aynı şekilde Ticaret Odamız da yaptığı toplantılarla nihai karar olarak Esnaf Odamızla birlikte aynı noktada buluştular. 250 gramlık ekmeğin 125 kuruş, 200 gram olanın da bir lira olması konusunda, uygulama birliğine ulaşmış olduk. Yani İstanbul’da tekrar edecek olursak, 200 gram ekmek bir lira, 250 gram ekmek ise 125 kuruştan tüketicilerimize ulaştırılacak."

Bunun ötesinde farklı fiyat uygulamasına giden fırıncıların cezai müeyyidelerle karşılayacaklarına dikkati çeken Vali Vasip Şahin, şöyle konuştu:

"Tüketiciyi, vatandaşlarımızı aldatmaya ya da onlara fahiş fiyatla bu hizmeti vermeye çalışan üretici ya da satıcılarımızla ilgili hem valilik olarak hem de ticaret ve esnaf odamız kendi denetim mekanizmasıyla hem de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri zabıtalarınca sıkı bir şekilde denetlenecekler. Fahiş fiyat uygulayanlar ya da kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal müeyyideler aksamaksızın uygulanacaktır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Halk Ekmek olarak üretim yaptıklarını aktardı.

Uysal, şunları dile getirdi:

"Bundan maksat hem fiyatlarda bir dengelemeyi sağlamak hem de kaliteli, sağlıklı ekmek ulaştırmaktır. Şu anda baktığımız zaman üretilen ekmeğin yüzde 5 ile 10 oranında bir üretim yapıyor. Kapasite olarak günlük 2 milyon ekmek çıkarabiliyoruz. Talep geldikçe bunu artırabiliyoruz. Şu anda 250 gramlık ekmek fiyatı 75 kuruş. Tabii, esnafla kıyasladığımız zaman, bir kilo ekmeği 3 liraya satarken esnaf 5 liraya satıyor. Rekabet yapmıyoruz. Kamu hizmeti yapıyoruz. Ancak daha yüksekle satış olursa, kamu hizmeti adına gerekirse daha fazla üretim yapabiliriz. İnanıyoruz ki açıklanan fiyatlar esnafımızı zor durumda bırakmayacak."