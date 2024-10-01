İstanbul'da ekmeğe zam hazırlığı: 15 TL olacağı iddia edildi

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 240 gram ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkarılması için taleplerini esnaf odalarına ilettiklerini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre Çetin, son dönemde un fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu vurguladı. "620-650 liraya aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şu an 750-800 lira seviyelerine yükseldi" diyen Çetin, fırıncıların bu artışla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

Çetin, "Değirmenler organize bir şekilde un fiyatlarına zam yapıyorlar. Fırıncılar depolarına yeterli miktarda un alacak gücü bulamıyor" diyerek, bu durumun ekmek fiyatlarını kaçınılmaz olarak yükselttiğini söyledi. Son altı ayda İstanbul’da 150 fırının kapandığını da ekleyen Çetin, fırıncıların zor durumda olduğunu belirtti.

Bazı fırınlar ekmeği 12,5 liraya satmaya başladı

Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Avcılar gibi bölgelerde bazı fırınlar, resmi olarak açıklanan 10 lira yerine ekmeği 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gayri resmi zam, ekmek fiyatlarının yüzde 25 oranında artmasına neden oldu. Erdoğan Çetin, ekmeğin kilogram fiyatının şu anda 50 lira olduğunu ifade ederken, "Ancak bazı üyeler ekmeği 250 gram yapıp 12,5 liraya satmaya başladı. Bu gidişle yılbaşına kadar fiyat 15 liraya çıkacak. Maliyetler daha da yükselirse ekmek fiyatı daha da artabilir" dedi.

Çetin ayrıca, ekmek fiyatlarındaki bu artışın halkı daha fazla Halk Ekmek’e yönlendirdiğini vurguladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, bu yıl haziran ayında ekmeklik buğdayın ton başına fiyatını 9 bin 250 TL olarak belirlemişti. İç piyasada buğdayın kilosu ise 9,5 ila 12,5 lira arasında değişiyor.