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İstanbul'da ekmek tarifesi güncellendi

İstanbul Ticaret Odası'nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak" şeklinde değiştirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklindeki karar yeniden değerlendirildi. Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.

Alınan kararla ekmeğin fiyatı değişmezken gramajı artırıldı. Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.