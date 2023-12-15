İstanbul'da ekmek tarifesi güncellendi
İstanbul Ticaret Odası'nın aralık ayı meclis toplantısında, azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen azami ekmek fiyat tarifesi "210 gram ekmek için azami 8 TL olacak" şeklinde değiştirildi.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)aralık ayı meclis toplantısında, kasım ayında alınan "İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklindeki karar yeniden değerlendirildi. Toplantıda, İstanbul'da azami ekmek fiyatı "210 gram için 8 TL" olarak belirlendi. Karar oy birliğiyle alındı.
Alınan kararla ekmeğin fiyatı değişmezken gramajı artırıldı. Böylece İstanbul'da vatandaş 8 liraya 10 gram daha fazla ekmek almış olacak.