İstanbul'da fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylülde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.

Defter fiyatı katlandı

Eylülde önceki aya göre Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu'nda yer alan defter yüzde 98,94'le fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Defteri yüzde 94,72'yle okul çantası, yüzde 83,94'le mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38'le okul kıyafetleri, yüzde 67,46'yla kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60'la eşofman, yüzde 48,70'le çocuk ayakkabısı izledi.

En çok erik fiyatı azaldı

Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46'yla Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu'nda yer alan erik oldu.

Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.