İstanbul’da kadın esnaf yükselişte: Son 5 yılda oran yüzde 27’ye çıktı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre kentte kayıtlı yaklaşık 280 bin esnaf bulunurken, bunun önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Son 5 yılda kadın esnaf oranının yüzde 22’den yüzde 27’ye yükselmesi, ticarette dönüşümün en dikkat çekici göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dijitalleşme kadın girişimciliğini artırdı

Uzmanlara göre teknolojinin gelişmesi ve e-ticaretin yaygınlaşması, kadınların iş hayatına katılımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Evden çalışma imkânı ve online satış kanalları, özellikle kadın girişimciler için yeni fırsatlar oluşturdu.

İstanbul’da açılan iş yeri sayısının kapanan iş yerlerinden fazla olması da ticari canlılığın sürdüğünü gösteriyor. Bu süreçte kadınların yeni iş alanlarına yönelmesi dikkat çekiyor.

Kadınlar en çok hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Kadın esnafların özellikle el emeğine dayalı sektörlerde yoğunlaştığı görülüyor. Tekstil, takı tasarımı, süs eşyaları ve el sanatları öne çıkan alanlar arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra güzellik hizmetleri ve e-ticaret alanlarında da kadın girişimcilerin sayısında hızlı artış yaşanıyor. Eğitim programlarına olan yoğun talep, bu alanlardaki büyümeyi destekliyor.

Gençler e-ticarete daha yatkın

Genç nüfusun dijital platformlara daha hızlı adapte olması, ticarette yeni bir dinamik oluşturuyor. Özellikle genç girişimciler, ürün üretmeseler bile tedarik edip online platformlarda satış yapabiliyor.

Bu durum, geleneksel ticaret anlayışını dönüştürürken ekonomik hareketliliği de artırıyor.

Turizm esnafa olumlu yansıyor

Küresel jeopolitik risklere rağmen Türkiye’ye olan ilginin devam etmesi, esnaf üzerinde pozitif etki yaratıyor. Özellikle İstanbul’da artan turist sayısı, Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik sağlıyor.

Fiziksel ve dijital ticaret dengesi korunuyor

Uzmanlara göre e-ticaretin yükselişine rağmen fiziksel mağazalar önemini korumaya devam edecek. Tüketicilerin yüz yüze alışveriş, iletişim ve pazarlık deneyiminden vazgeçmediği vurgulanıyor.

Kadın esnafların artan rolü ise ticaretin yapısını daha dinamik ve çeşitlilik içeren bir hale getiriyor. Bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.