İstanbul'da konut fiyat artışı sınırlı kaldı

17 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) raporunu açıkladı. KFE mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,48 artış kaydetti. Aynı ay enflasyon yüzde 10,23 olarak kaydedildi. Bu rakamlar konut fiyatlarının enflasyonun altında artış göstermeye devam ettiğini gösteriyor. İstanbul'da ise tablo daha olumsuz. Rapora göre, İstanbul'da konut fiyatı yüzde 3,77, Ankara'da yüzde 5,61 ve İzmir'de yüzde 16,51 artış kaydetti.

Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91 oranında artan Hedonik Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 9,29 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 0,85 oranında azaldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, mart ayında yeni konutlar fiyat endeksi aylık yüzde 0,34, yıllık yüzde 8,65 oranında arttı.