İstanbul'da kritik buluşma
Reel sektör ve finans kesiminin en üst düzey temsilcileri, İTO çatısı altında bir araya gelecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ile Türkiye’nin önde gelen banka temsilcileri, İTO Meclis toplantısı öncesinde İstanbul iş dünyası ile bir araya geliyor.
TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, 8 Kasım 2018 Perşembe günü İTO Meclis salonunda basına kapalı olarak yapılacak.
Toplantı öncesi saat 16.00'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç bir basın açıklaması yapacaklar.