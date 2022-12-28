İstanbul'da ulaşıma zam

Bu kapsamda, tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.

Takside kısa mesafe 40 TL

Taksilerde de taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, taksi ücretlerine yapılan zamma tepki göstererek, "Biz yüzde 50 zam talep etmiştik. Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız" dedi.