İstanbul'da yarım milyon haneye ayda yalnızca 10 bin lira giriyor

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ‘İstanbul’da Emekli Olmak’ araştırmasını yayınladı. Araştırma, yüz yüze mülakatlar ve elde edilen veriler sonrası hesaplamalar üzerinden hazırlandı.

Araştırmaya göre İstanbul’da toplamda 4 milyon 827 bin 915 hane bulunurken, bunun yüzde 16,8'ine denk gelen 811 bin 40'ı yalnızca bir emekli aylığıyla geçiniyor. En düşük emekli aylığı olan 10 bin lirayla geçinmeye çalışan hane sayısı ise 465 bin 169.

Sonuçlara göre EYT’den faydalanarak emekli olan her iki kişiden biri resmi olarak çalışmaya devam ediyor. 2010’da en düşük emekli aylığıyla 11,4 gram altın veya 453 dolar alınabilirken bugün sadece 4,4 gram altın veya 319 dolar alınabiliyor.

İstanbul’da emekli maaşıyla geçinen beş haneden biri kiracı olarak ikamet ediyor. İstanbul’da kiracı olan, iki kişilik emekli hanesinin ortalama maliyeti nisanda 24,991 lira.