İstanbul'da 'Yarısı Bizden' ile 83 bin bağımsız bölüm dönüştürüldü

İstanbul'da eski konutlar kentsel dönüşümle yerini yeni konutlara bırakırken, evini dönüştürene 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteğinin verildiği "Yarısı Bizden" kampanyası büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca Şubat 2024'te hayata geçirilen kampanyanın 31 Aralık 2026'da sona ereceği hatırlatılırken "riskli yapı" olarak ilan edilen tüm konut ve iş yerleri için fırsat devam ediyor. Düzenlemeyle 2025 ve 2026'da ilan edilecek riskli yapıların tamamı, kampanya kapsamındaki devlet desteğinden yararlanabiliyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre, kampanya kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 83 bin bağımsız bölümün dönüşümü sağlandı, 233 bin bağımsız bölüm için ise süreç devam ediyor.

En fazla dönüşüm Bahçelievler'de

Kentsel dönüşümde 7 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı Bahçelievler ilk sırada yer alırken, Bahçelievleri 4 bin ile Avcılar, 3 bin ile Zeytinburnu izledi.

Küçükçekmece, Güngören ve Kartal'da 2 bin 500'er bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, Sultangazi'de 2 bin, Bağcılar'da 1300, Fatih'te 1200 ve Bayrampaşa'da 1100 bağımsız bölümün kentsel dönüşümü sağlandı.

Destek süreci nasıl işliyor

Kampanya kapsamında hibe ve kredi desteğinden faydalanmak isteyen hak sahiplerinin belirli aşamaları tamamlaması gerekiyor. Bu doğrultuda, yüklenici ile anlaşma sağlanması, riskli yapı tespitinin yapılması, tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yapı ruhsatının alınması ve kat irtifakının kurulması süreçlerinin ardından mülk sahipleri finansal destekten yararlanabiliyor.