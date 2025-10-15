İstanbul'un 58 yıllık tarihi lokantası resmen iflas etti!

İstanbul Beyoğlu’nun ünlü mekanlarından Tarihi Şahin Lokantası resmen iflas etti.

Yaşadığı darboğazı atlatamayan 58 yıllık lokanta iflas bayrağını çekti.

30 Haziran tarihinde İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce konkordato talebi kabul edilen ve 3 aylık mühlet verilen tarihi lokantanın 26 Eylül'de görülen ilk duruşmasında iflasına ve iflasın aynı tarih ve saat 15:21'te açılmasına karar verildi.

Konkordato mühletinin uzatılmasına ilişkin talepte bulunan işletmenin talebi ise şirketin borca batık olması nedeniyle reddedildi. 10 Ekim tarihindeki mahkeme kararında şirketin iflasına karar verildi.

Karara göre, iflas tasfiyesi, borçlunun mal varlığına göre basit tasfiye usulüyle İstanbul Anadolu 3. İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

1967 yılında kurulmuştu

Tarihi Şahin Lokantası, 1967 yılında kuruldu.

Geleneksel Türk mutfağının yemeklerini sunan lokanta Beyoğlu'nun uğrak yerlerinden biri haline geldi.

Beyoğlu'nda iki şubesi bulunan lokantanın kurucusu İsmail Şahin 2019 yılında yaşamını yitirmişti.