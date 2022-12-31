İstanbul'un ekonomiye katkısı 68 şehre bedel

Araştıma sonuçlarını değerlendiren ve İstanbul’un ülke ekonomisine 68 şehir kadar katkı yaptığını vurgulayan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul’u katma değerli üretimin merkezi olarak konumlayan bir strateji, diğer illerdeki tamamlayıcı sektörlerin de gelişimine çok büyük katkı verecektir” dedi.

Yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 40'a yakınının İstanbul’da gerçekleştiğini belirten Avdagiç, “Yabancı sermayeli şirketlerin yüzde 62’sinin adresi İstanbul. Bu veriler şunu ispatlıyor ki, İstanbul önemli bir ‘döviz kazandırıcı şehir’ işlevi görüyor” diye konuştu. Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik İstatistiklerine bakıldığında 2001-2021 yılları arasında Türkiye genelinde 82 adet stratejik yatırım için yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, bunların 13 adedinin tek başına İstanbul için düzenlendiğini kaydetti.

İstanbul’a özel teşvik talebi

Türkiye’nin hedeflediği ihracat ve cari fazla hedefinde İstanbul’un rolünün tartışılmaz olduğunun dile getiren Avdagiç, “Aynı şekilde inovasyonun en önemli göstergelerinden biri olan patent sayısına bakıldığında da İstanbul, Türkiye’nin açık ara lider şehri. 2021’de yapılan 8 bin 439 patent başvurusunun yüzde 42’si İstanbul’dan gerçekleştirildi. Dolayısıyla kısa ve orta vadede yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırabilecek altyapı İstanbul’da bulunuyor” dedi. İstanbul’un teşvik edilmesi için 3 öneride bulunan Avdagiç, İstanbul’a özel bir teşvik paketi hazırlanması gerektiğini belirtti.

Şekib Avdagiç, “İstanbul’da var olan sanayi tesislerinin teknoloji geliştirme, katma değer artırma, kapasite büyütme, yeşil mutabakata uyum sağlama, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik temalı yatırımlarının yoğun şekilde desteklenmesi amacıyla ‘İstanbul’a özel bir teşvik paketi’ çok yerinde olur. Çünkü İstanbul’u teşvik etmek, Türkiye’yi teşvik etmektir” dedi.

“İstanbul’da alım gücünü korumak gerek”

İkinci olarak ‘bölgesel asgari ücret’ talebinde bulunan Avdagiç, şöyle konuştu: “Nasıl Türkiye yatırım teşvikleri konusunda bölgelere ayrılmışsa, asgari ücretin de bölgesel belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. İstanbul'daki asgari ücretle, 5-6'ncı teşvik bölgesindeki asgari ücret aynı olmamalı. Zira yerli ve yabancı nüfusun yoğunluğu ile birlikte talebin bu denli yüksek olduğu bir şehirde çalışanın alım gücünü, şirketlerimizin rekabetçiliğini korumak gerek.”

Üçüncü olarak da İstanbullu işletmelere KGF destekli kredi talebinde bulunan Avdagiç, “Kira destek paketi, personel destek paketi, işletme destek paketi gibi farklı başlıklarda KGF destekli İstanbul bölgesine özel bir kredi çalışması yapılması fayda getirir. Ayrıca İstanbul’daki yüksek kira bedelleri de dikkate alınarak bölgesel kira stopaj oranı uygulamasına geçilmesi ve İstanbul’da bu oranda bir indirim getirilmesi fayda sağlayacaktır” dedi.

Yüzdelerle 2022’de İstanbul ekonomisi