İşte Cumhuriyetçi başkan aday adaylarının servetleri

Emre ERGÜL

ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024’te düzenlenecek. Sandığa gidecek olan Amerikalılar ya Demokratların adayı ve 46’ncı Başkan Joe Biden’I bir dönem daha seçecek ya da Cumhuriyetçi Parti’nin adayını Beyaz Saray’a taşıyacak.

Biden'ın 9 milyon doları var

Cumhuriyetçilerin adayı henüz belli değil… Aday adayları, aday olabilmek için parti içi kulisleri sürdürürken; Forbes dergisi Amerika’nın yeni başkanı olmak isteyenlerin mali gücünü gözler önüne serdi. “İşte Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının servetleri” başlıklı habere göre, 7 aday adayı milyoner…

Listenin en zengini ve tek milyarderi ise 2.6 milyar dolarlık servetiyle ülkenin 45’inci Başkanı Donald Trump… Peki, seçim yarışında Cumhuriyetçilerin adayına karşı ter dökecek olan Demokrat Parti’nin adayı olan Biden’da durum ne? Celebrity Net Worth’ün hesaplamasına göre Biden’ın şahsi serveti yaklaşık 9 milyon dolar…

DONALD TRUMP: 2.6 MİLYAR DOLAR

Forbes dergisi, mart ayında eski Başkan Donald Trump’ın şahsi servetinin 2.6 milyar dolar olduğunu yazdı. Şu haliyle Trump, en zengin aday adayı… Trump’ın parasının çoğu gayrimenkule bağlı: Trump'ın küresel kulüp ve golf sahaları ağının 730 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Eski başkanın 610 milyon dolar değerinde nakit ve kişisel varlıkları (St. Martin'de mülk, iki özel uçak ve bir helikopter) bulunuyor.

240 milyon dolarlık varlığı ise sosyal medya ve marka işlerine bağlı. Bunun en büyük kısmı, tahminen 5 milyon kullanıcıya sahip olan Truth Social platformunu işleten Trump Medya ve Teknoloji Grubu'na ait. Ancak yine de hatırlatmakta yarar var: Başkanlığının ilk dönemi öncesinde Trump’ın şahsi serveti yaklaşık 8.7 milyar dolardı.

RON DeSANTIS: 1.1 MİLYON DOLAR

Bir dava için mahkemeye gönderdiği belgeye göre, Florida Valisi Ron De Santis’in şahsi serveti 21 Aralık 2022 itibarıyla 1 milyon 140 bin 331 dolar… DeSantis, 2022’de ikinci kitabı için 1 milyon 250 bin dolar ön ödeme aldığını ve valilik maaşının da 141 bin 400 dolar olduğunu açıklamıştı.

NIKKI HALEY: 8 MİLYON DOLAR

Eski Güney Karolina Valisi Nikki Haley, çoğunluğunu Trump yönetiminde atandığı ABD’nin BM Büyükelçiliği görevinden ayrıldıktan sonra elde ettiği 8 milyon doları var. 2022'de yaptığı 11 konuşmadan 2.3 milyon dolar aldı. Haley, 2019'da Boeing'in yönetim kuruluna katıldı ve 2020'de istifa etmesine rağmen nakit ve hisse senedi olarak 300 bin dolar kazandı.

CHRIS CHRISTIE: 5 MİLYON DOLAR

The Independent’a göre, eski New Jersey Valisi Chris Christie’nin yaklaşık 5 milyon doları bulunuyor.

MIKE PENCE: 4 MİLYON DOLAR

Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in 4 milyon dolarlık şahsi serveti var. Pence ve eşi Karen'ın Indiana'da 1.9 milyon dolalık bir evinin yanısıra Apple, Lockheed Martin ve Pfizer gibi birçok büyük şirketin hisseleri var. Ocak 2022 ile Haziran 2023 arasında Pence'e, kitabı “So Help Me God” için 1.4 milyon dolar avans ödendi.

VIVEK RAMASWAMY: 950 MİLYON DOLAR

Siyasete girmeden önce kariyerini biyoteknoloji üzerine kuran Vivek Ramaswamy, 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle Trump’tan sonraki en zengin ikinci aday… Ramaswamy'nin parasının çoğu, 2014 yılında kurucularından olduğu sağlık şirketi Roivant Sciences'ın hisselerinden oluşuyor. Kendisi şu anda firmada yaklaşık 600 milyon dolar değerinde yüzde 10 hisseye sahip. Bunun yanısıra Youtube’un rakibi Rumble’da da hissedar…

DOUG BURGUM: 100 MİLYON DOLAR

67 yaşındaki Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, 100 milyon dolarlık bir servetin sahibi… Servetinin büyük kısmını Great Plains Software adlı yazılım şirketini Microsoft’a 2001’de satınca kazandı.

TIM SCOTT: 1 MİLYON DOLAR

Güney Karolina Senatörü Tim Scott gayrımenkul zengini. Biri D.C.’de, 4’ü Güney Karolina’da olmak üzere 5 evi var. Apple, Coca-Cola ve Boeing gibi büyük şirketlerden hisseleri bulunan Scott’un şahsi serveti 1 milyon dolar civarında.