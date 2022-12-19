İşte serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6460 liradan, avro 19,7800 liradan haftaya başladı.
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Serbest piyasada 18,6440 liradan alınan dolar 18,6460 liradan satılıyor. 19,7780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7800 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 19,8010 lira olmuştu.
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