İşte Türk fıstığının en fazla ihraç edildiği yer

115 bin 821 dekarlık alanda, Türkiye üretiminin dörtte birlik bölümünü karşılayan ilde "İyi Tarım Uygulamaları" ve yeni tohum çeşitlerinin kazandırılmasıyla dekarda 419 kilogramla son yılların en yüksek verimi elde edildi.

Osmaniye Ticaret Borsası verilerine göre, Osmaniye'de 1 milyon 233 bin dekar alan tarım arazisinde buğday, mısır ve yerfıstığının yanı sıra karpuz, turp ve zeytin öne çıkıyor. Yer fıstığının yüzde 80’i çerezlik olarak tüketilirken, son zamanlarda ezme, krokan draje, yerfıstığı yağı üretiminin de eklendiği bildirildi. 2022 yılında 14 milyon 936 bin 879 kilogram iç yer fıstığı, 3 milyon 148 bin 761 kilogram ise kabuklu yer fıstığı ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl, yurtdışından ise 7 milyon 905 bin 919 kilogram iç yer fıstığı 681 bin 742 kilogram ise kabuklu yer fıstığı getirildi. İthal fıstık için toplam 218 milyon 884 bin lira ödendi. En faz la ithalat yapılan ülkelerin başında ise Mısır, Arjantin ve Brezilya geliyor.