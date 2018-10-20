İşte Türkiye’nin beyaz yaka profili
Araştırma, finansal hizmetler, profesyonel hizmetler, üretim, enerji, hızlı tüketim ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda sektörden 533 beyaz yakalı çalışanla gerçekleştirildi.
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