İSTİB: Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırız

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, İSTİB'in 99. kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazır olduklarını kaydetti.

İstanbul Ticaret Borsası'nın 19 Ekim 1924’te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası adıyla kurulduğunu hatırlatan Kopuz, "Borsamız, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılına damgasını vuran ekonomik kurumlardan biri olmuştur. Türkiye’nin iktisadi başkenti İstanbul’un gıda sektörünün kalbi İSTİB’de atar. Bu önemli kurumda hizmet etmenin gururunu yaşıyor ve tüm gücümüzle hizmet kalitemizi yükseltmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, göreve geldikleri 2013 yılından bu yana "üye odaklı borsacılık" anlayışıyla çalıştıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Dönemimizde İstanbul Ticaret Borsası, kendisine kanunla verilmiş görevlerin yanında üyeleri için ne yapabileceği kaygısıyla çalışıyor. Üyelerimizin ve çalışanlarının vasıflarını artırmak, yeni yetenekler kazandırmak için sürekli ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Salgın sırasında başladığımız uzaktan eğitim etkinliklerimize bugün de devam ediyoruz. Böylece fiziksel imkanların sınırlarına da takılmadan üyelerimize ulaşıyoruz. Ayrıca üyelerimizin hem yurt içi hem de yurt dışındaki fuarlardan faydalanmalarını sağlamak için hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. Fuarların üyelerimize duyurulmasından, tuttuğumuz büyük alanlarda ücretsiz olarak ürünlerini sergilemelerine, kendilerini tanıtmalarına olanak vermeye kadar geniş bir yelpazede fuar destekleri yapıyoruz.

Dergimiz, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız yayınlarla sektörle ilgili gelişmeler hakkında üyelerimizi bilgilendiriyoruz. En önemlisi de üyelerimizin sesi oluyor, sorunlarını dile getirip, çözüm önerileri üretiyoruz. Her seviyede, gıda sektörünün sorunlarını çözmek için yaptığımız lobi çalışmalarının ciddi başarılarla sonuçlandığını gururla söyleyebileceğimiz bir sicilimiz oluştu."

"Türkiye'nin ve insanlığın refahı, gıda arz güvenliği ve küresel barış iklimiyle bağlantılı meseleler"

Gelenekten aldıkları güçle, geleceğe hazırlandıklarını belirten Kopuz, "Bizler, köklerimizin değerini bilen ama geçmişte kalmamış, bilakis geleceği hedefleyen, ileri teknoloji ve bilimsel yöntemlerle başarı elde edileceğine inanan bir kadro olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kopuz, bu nedenle üyelerinin güncel sektörel sorunlarını çözmeye çalışırken aynı zamanda rekabet güçlerini artırmaya da çalıştıklarına değinerek, "Üyelerimizin günceli yakalamaları, yeni ticaret biçimlerine uzak kalmamaları, çağdaş pazarlama iletişimine uygun çalışmaları için eğitimler düzenliyoruz. Tarımda Kalite Yönetimi, Yeşil Mutabakat gibi gelecek yıllarda ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak konuları, fırsatlar ve tehditler penceresinden takip ediyor, üyelerimizin erken tedbir alabilmelerini sağlıyoruz. İstanbul Ticaret Borsası olarak kanunla belirlenen ana görevlerimizi hakkıyla yerine getirirken, Türkiye’nin istikbalini ilgilendiren meselelerde de sözümüzü sakınmıyor, görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin menfaatine olacak konuları cesaretle gündeme getirdiklerini ve savunduklarını vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve insanlığın refahının, gıda arz güvenliği ve küresel barış iklimiyle bağlantılı meseleler olduğunu, savunma sanayisindeki gücümüz gibi gıda bağımsızlığının da ülkemizin geleceğinde stratejik rol oynayacağını en iyi bilen kurumsal hafızalardan birine sahibiz. Gıdanın stratejik öneminin farkındayız. Bu nedenle gıdası kendine yeten bir ülke olarak kalmayı ve dünyanın en önemli gıda ihracatçılarından biri olma hedefini sonuna kadar destekliyoruz."

İstanbul Ticaret Borsasının yönetiminin de çalışanlarının da İstanbul ve Türkiye’nin hizmetinde olmaya devam edeceğinin altını çizen Kopuz, "Kuruluşundan bugüne İstanbul Ticaret Borsasına hizmetlerde bulunan tüm meclis, yönetim kurulu ve komite üyelerimiz ile personelimize saygı ve minnetlerimi sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlarına sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.