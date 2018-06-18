"İstihdamı 1 milyon 10 bin daha artırdık"

18 Haziran 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Hani 'işsizlik artıyor' diyorlar, yaygara çıkartıyorlar ya, bu resmi olarak işsizliğin düştüğünü gösteriyor. Şu anda istihdam edilen sayıyı 1 milyon 10 bin daha artırdık ve Türkiye'de toplam 28 milyon 499 bin kişiye iş bulmuş, aş bulmuş oluyoruz." dedi.

Bakan Tüfenkci ile AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Akçadağ ilçesine bağlı Kayadibi ve Levent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini belirten Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde güçlü bir hükümet ve Meclis oluşmasını istediklerini söyledi.

İşsizlik yüzde 10,1'e geriledi

Tüfenkci, yerli ve mili düşünceye sahip, Türkiye'nin bekasını düşünen, tek millete, tek vatana, tek devlete, tek bayrağa inanan, terörle arasına mesafe koyabilen ve teröre karşı gerekli hassasiyeti, mücadele azmini gösteren herkesle bir arada çalışacaklarını vurgulayarak, devletine, bayrağına, vatanına, milletine ihanet edenlerle yol yürümeyeceklerini kaydetti.

Muhalefeti eleştiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın dışındakiler bir kez olsun terörü kınayamadılar. İlk ziyaret ettikleri de Selahattin Demirtaş. Biz gerek PKK, gerek PYD, gerek FETÖ ile mücadelemizin süreceğini hep ifade ettik. HDP'li Ayhan Bilgen, 'Bu seçimler ikinci tura kalırsa biz, en fazla kim alırsa, Meral Akşener'i de Muharrem İnce'yi de destekleriz' diyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan gitsin kim gelirse gelsin. Türkiye'yi düşündükleri yok. Ne Kudüs'ü, ne Filistin'i, ne de Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü düşünüyorlar. 'Göreve gelirsek bize iki sene yeter yıkmak için' diyorlar. Yıkmak için iş başına gelmek istenir mi?"

"Bu seçim hesaplaşma seçimi değil"

Tüfenkci, seçimlerin önemine dikkati çekerek, 24 Haziran'a yaklaştıkça, özellikle ekonomik operasyonlara hız verildiğini ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladığını anımsatan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de işsizlik oranı, martta geçen yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak yüzde 10,1 oldu. Hani 'işsizlik artıyor' diyorlar, yaygara çıkartıyorlar ya, bu resmi olarak işsizliğin düştüğünü gösteriyor. Şu anda istihdam edilen sayıyı 1 milyon 10 bin daha artırdık ve Türkiye'de toplam 28 milyon 499 bin kişiye iş bulmuş, aş bulmuş oluyoruz. İstiyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle Türkiye'de işsizlik rakamlarını çok daha aşağılara düşürelim, insanımıza daha fazla iş, aş bulalım, refah düzeylerini artıralım."

Tüfenkci, bir yandan terörle mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdiklerini, bir yandan da ekonomiyi büyütme adına gerekli hassasiyeti gösterdiklerine dikkati çekerek, "İlk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, geçen yıl da aynı rakamlarda büyümüştük. O zaman muhalefet 'bu hormonlu büyüme' diyordu. Ancak ilk çeyrekteki bu rakamla ne diyeceklerini şaşırdılar, 'yıl sonuna bakın' diyorlar. İnşallah millet bize, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne onay verirse, yıl sonunda da buna yakın büyüme rakamlarını Allah'ın izniyle yakalarız." diye konuştu.

Yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu dile getiren Tüfenkci, seçimde vatandaşlardan destek istedi.

Tüfenkci, iktidara geldiklerinde Türkiye'nin hem IMF'ye olan borcunu ödediklerini hem de hizmet ürettiklerini belirterek, "Hem yollar hem köprüler hem de kendi milli silahlarımızı yaptık. Eğer bugün biz teröre karşı çok ciddi mücadele ediyorsak, bu mücadelenin arkasında kendi yaptığımız silahlar var. Bu seçim hesaplaşma seçimi değil. Bu seçim gerçekten Türkiye'nin istiklali ve istikbali ile ilgili bir seçim. Bu noktada düşünerek milletimizin, hemşehrilerimizin oy vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA