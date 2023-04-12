İstilacı deniz ürünleri tüketim yoluyla ekonomiye kazandırılacak

Burcu KAYA

Slow Fish Mersin Sözcüsü Ezgi Biçer Uçar, Mersin’de konuya hassasiyet gösteren gönüllü bir ekiple, 2020 yılı sonunda iyi, temiz ve adil deniz ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak, küçük ölçekli balıkçıları ekosistemin doğal koruyucuları haline getirmek, göz ardı edilmiş türlerin kullanımını teşvik ederek aşırı tüketimi önlemek ve yeni tarifler keşfederek bu tarifleri tanıtmak amacıyla, Slow Fish çatısı altında bir araya geldiklerini belirtti. Uçar, özellikle son bir yılda istilacı tür olarak adlandırılan aslan balığı ve uzun dikenli deniz kestanesiyle mücadele konusunda denizlerdeki ekolojik dengeyi ve biyoçeşitliliği korumak odaklı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Uzun dikenli deniz kestaneleri İtalya’ya ihraç edilmeye başlandı

Konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Uçar, balıkçılar başta olmak üzere, çeşitli platformlarda bir araya geldikleri vatandaşlara da bu türlerin nasıl tüketilebileceği konusunda bilgi verdiklerini söyledi. Slow Fish Mersin topluluğunun istilacı türlerden biri olan uzun dikenli deniz kestanesinin ekonomik değeri hakkında da konuşan Uçar, yürüttükleri farkındalık oluşturma çalışmalarının sonucunda Mersin’de su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın, kendi tesisinde işlediği uzun dikenli deniz kestanelerini İtalya’ya ihraç etmeye başladığını ve bu gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Çalışmalarda, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın katkısı olduğunu da ekleyen Uçar, "Projelerimizin hayata geçmesiyle kadınlar da sektörde aktif rol üstlenecekler” dedi.