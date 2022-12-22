Isuzu'dan 'Avrupa'nın en büyük otobüs pazarına' rekor ihracat

Anadolu Isuzu, dünya pazarlarına bugüne kadar ihraç ettiği araç sayısını 20 bine ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlarda yakaladığı yükseliş ivmesini, gerçekleştirdiği yüksek adetli teslimatlar ile 2022 yılında da sürdürdü.

Ürettiği yenilikçi midibüs ve otobüsler ile yurt içinde olduğu gibi dünya pazarlarında da önemli başarılar elde eden Anadolu Isuzu, 20 bininci aracın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'de ürettiği çevre dostu, sessiz, konforlu ve güvenli yenilikçi ve çevreci midibüs ve otobüsler, dünyanın birçok şehrindeki belediyelerin ve ulaşım alanında faaliyet gösteren işletmecilerin en güncel ihtiyaç ve taleplerine yanıt veriyor.

"Yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla dünya pazarlarında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak, yurt dışında mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu her geçen yıl güçlendirirken yeni pazarlara açılıyoruz. Son dönemde yenilikçi ve çevre dostu araçlarımızla dünya pazarlarında önemli bir yükseliş ivmesi yakaladık. Satışını yaptığımız araçların müşterilerimize teslimatını tam zamanında gerçekleştiriyor olmamız da bizim için bir diğer gurur kaynağı. Dünya kentlerinin en güncel talep ve öncelikleri doğrultusunda geliştirip 'terzi işi imalat' modeli ile ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada ilgi ve beğeni topluyor. İhracat tarihimizde kendi rekorlarımızı kırdığımız bir dönemde, bugüne kadar ihraç etiğimiz araçların sayısını 20 bine çıkartmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 20 bininci aracımızın teslimatını Almanya pazarına gerçekleştirdik. Anadolu Isuzu olarak Türkiye'nin ekonomik gelişimine ve ihracatına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Anadolu Isuzu, ürettiği araçları 45 ülkeye ihraç ediyor

Verilen bilgiye göre, ürettiği midibüs ve otobüsleri 2022 yılı itibarıyla 45 ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, son dönemde Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa pazarlarındaki varlığını daha da güçlendirmeye devam etti.

Şirket, dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya'ya otobüs ihraç ederek büyük bir başarı elde etti. Anadolu Isuzu, böylece Türkiye'den Almanya'ya bugüne kadarki en yüksek sayıda otobüs ihracatını gerçekleştiren ilk yerli üretici oldu.

Anadolu Isuzu, 2021 yılı sonu itibarıyla sadece Fransa pazarına satışını gerçekleştirdiği midibüs ve otobüslerin sayısını 1.000'e ulaştırdı.