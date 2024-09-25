İsveç Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi: Yıl sonuna kadar devam edebilir

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), üst üste ikinci kez faiz indirimi yaparak politika faizini 25 baz puan azaltarak yüzde 3,25 seviyesine çekti.

Banka, enflasyon ve ekonomik faaliyetlerde kayda değer bir değişim olmazsa yılın kalan iki toplantısında da faiz indirimlerine devam edilebileceğini belirtti.

Riksbank’tan yapılan açıklamada, “Ekonomik görünüm değişmezse bu yılki iki toplantıdan birinde 50 baz puanlık bir indirimin mümkün olduğu” ifade edildi.

Ayrıca, 2025'in ilk yarısında bir veya iki faiz indirimi daha bekleniyor. Bu süreçte politika faizinin önceki tahminlerden daha hızlı düşebileceği ve bunun ekonomik faaliyetleri canlandırarak hedeflenen enflasyon oranına ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Faiz kararının 2 Ekim'den itibaren geçerli olacağı belirtilirken, Yönetim Kurulu'nun bu toplantıya ilişkin tutanaklarının 1 Ekim'de yayımlanacağı açıklandı.