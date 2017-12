İşverenler istihdamda değişiklik beklemiyor

18 Aralık 2017

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, Türk işverenlerin yüzde 18'i 2018'in ilk üç ayında istihdam artışı beklerken yüzde 12'si düşüş olacağını öngörüyor, yüzde 70'i ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Mevsimsel farklılıklar dikkate alınarak veriler düzeltildiğinde görünüm yüzde 11'de kalıyor ve hem bir önceki çeyreğe hem de önceki yılın aynı dönemine nispeten istikrarlı bir tablo çiziyor. Gelecek üç ayda 11 sektörün 10'unda ve tüm bölgelerde istihdam artışı bekleniyor. Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında, net istihdam görünümleri altı sektörde zayıflarken, üç sektörde güçleniyor. Bu yılın ilk çeyreğine göre, altı sektördeki ve üç bölgedeki işverenler daha güçlü işe alım beklentileri bildiriyor.

Türkiye'nin istihdam görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu, Türkiye'deki ilaç şirketlerinin son günlerde Ar-Ge ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını artırdığını belirterek, "Tüm bu yatırımlar, ilaç sektöründe kalifiye çalışanlara duyulan ihtiyacı artırıyor. Buradan hareketle, ilaç sektöründeki istihdam artışının uzun vadede de yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Toptan ve perakende ticaret sektöründeki istihdam görünümü ise altı çeyrektir sürekli iyileşme göstermekteydi, şimdi üç yılın zirvesine ulaşmış durumda. Bu artışı, son dönemde AVM sayısında yaşanan yükselişin ve artan iç tüketimin tetiklediğini söyleyebiliriz. Her ne kadar şu an bu anlamla olumlu bir tablo var gibi görünse de bu büyümenin getirdiği istihdam artışı riskli bir artıştır ve her an tersine dönebilir. Ayrıca inşaat sektöründeki istihdam artış hızında görülen düşüş de dikkati çekiyor. Yılın ilk altı ayının GSMH büyümesine oldukça pozitif etki eden inşaat sektörü artık biraz da olsa biraz yavaşlıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Bu çeyrekte de en yüksek istihdam beklentisi ilaç sektöründe

Araştırmaya göre, 11 sektörün 10'undaki işverenler bir sonraki çeyrekte istihdam artışı bekliyor. İlaç sektörü işverenleri yüzde 26'lık sağlıklı net istihdam görünümüyle 2017'nin son çeyreğinin ardından ikinci defa en güçlü işe alım planlarını bildiriyor.

Finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 17 istikrarlı istihdam artışı bekleniyor.

Tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 14 ile olumlu seyrin süreceği tahmin ediliyor. Madencilik sektöründe ve kamusal ve sosyal hizmetler sektöründe yüzde 11 ile işe alım planlarının iyimser düzeyde olduğu görülüyor. Elektrik, gaz ve su sektöründe ve üretim sektöründe yüzde 10 düzeyiyle ihtiyatlı iyimser bir hava hakim.

2018'in 1'inci çeyrek şampiyonları İç Anadolu ve Marmara

Araştırmada, 2018'in ilk çeyreğinde beş bölgenin tamamında iş gücünün artacağı öngörülüyor.

İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin yüzde 17 net istihdam görünümüyle en güçlü istihdam piyasaları olarak öne çıkması bekleniyor. Karadenizli işverenler, yüzde 9'luk görünümle işe alımda ihtiyatlı iyimser bir tablo ortaya koyuyor.

Ege bölgesindeki işverenler ise yüzde 8'lik görünümle işe alım ivmesinin ılımlı düzeyde olacağını tahmin ediyor. En ihtiyatlı işe alım ortamının ise görünümün yüzde 3 seviyesinde olduğu Akdeniz bölgesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2017'nin son çeyreğiyle karşılaştırıldığında Akdeniz bölgesinde işe alım beklentileri yüzde 4 puan geriliyor. Öte yandan Marmara bölgesinde yüzde 2 puanlık bir artış gösteriyor.

Ege ve Karadeniz bölgelerinde görünümler istikrarını nispeten korurken İç Anadolu'daki işverenler herhangi bir değişiklik beklemiyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında beş bölgeden üçünde işverenler, işe alım planlarının güçlendiğini ifade ediyor. Marmara'da görünüm yüzde 6 puan artarken Karadeniz ve İç Anadolu'da sırasıyla yüze 5 ve 3 puanlık artış olduğu belirtiliyor. Ancak Akdeniz bölgesinde işverenler yüzde 4 puanlık bir gerileme öngörüyor. Ege bölgesindeki görünüm ise yüzde 3 puan zayıflamış durumda.

Kaynak: AA