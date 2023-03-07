İsviçre Merkez Bankası zarar açıkladı: 141,5 milyar $

Rakam, SNB’nin 115 yıllık tarihindeki en büyük zarar... Düşen hisse senedi ve sabit getirili piyasaların hisse ve tahvil portföyünün değerini aşağı çekmesiyle SNB, zarara dönerken, İsviçre frangının değer kazanması da Banka’nın gelirini olumsuz etkiledi. Banka, 2021’de 26 milyar İsviçre frangı kar açıklamış ve 6 milyar İsviçre frangı kar payı dağıtmıştı.