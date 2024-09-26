İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

İsviçre Merkez Bankası (SNB), piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime giderek diğer büyük merkez bankalarının faiz indirim serisine katıldı. SNB tarafından yapılan açıklamaya göre, politika faizi yüzde 1,25'ten yüzde 1'e indirildi. Faiz indirimi, 27 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.

SNB'nin açıklamasında, bankaların SNB'de tuttukları vadesiz mevduatların belirli bir eşiğe kadar SNB politika faizi üzerinden ücretlendirileceği, eşiği aşan mevduatların ise yüzde 0,5 üzerinde bir oranla ücretlendirileceği belirtildi. Ayrıca SNB, gerektiğinde döviz piyasasında aktif olmaya devam edeceğini vurguladı.

İsviçre'deki enflasyonist baskının bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde azaldığına dikkat çeken SNB, bu düşüşün İsviçre frangının son üç ayda değer kazanmasını yansıttığını belirtti. Banka, enflasyondaki bu gerilemeyi hesaba katarak politika faizini indirme kararı aldığını, ancak orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz indiriminin gerekebileceğini açıkladı.

SNB'nin son para politikası değerlendirmesinden bu yana, enflasyonun Mayıs ayında yüzde 1,4 iken, Ağustos ayında yüzde 1,1'e düştüğü hatırlatıldı. Özellikle ithal mallar ve hizmetlerdeki fiyat düşüşlerinin bu gerilemeye katkıda bulunduğu kaydedildi.