İsviçre'nin ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,1

İsviçre'de yıllık bazda temmuzda yüzde 1,3 olan TÜFE, ağustosta yüzde 1,1'e indi. Ulaşım, kalorifer yakıtı ve yurt dışı paket tatil maliyetlerinin tümü düşerek artan kiralar ile giyim ve ayakkabı fiyatlarını dengeledi.

İsviçre, Avrupa'nın en düşük enflasyon oranlarından birine sahip. Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı ağustosta yüzde 2,2 oldu. İsviçre Merkez Bankası (SNB), parasal genişlemeye diğer merkez bankalarından daha erken başlamış ve bu yıl iki kez faiz oranlarını düşürmüştü. Bankadan bu ayın sonunda bir indirim daha bekleniyor.

İsviçre'de ekonomik büyüme 2. çeyrekte arttı

İsviçre ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,4 büyüdü.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış (Dünya Kupası veya Olimpiyat Oyunları gibi büyük spor etkinliklerinden arındırılarak) GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 genişledi. SECO, imalat sektörünün ikinci çeyrekte kimya ve ilaç endüstrisi sayesinde ortalamanın üzerinde büyüdüğünü belirtti.

Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşlardan elde edilen lisans ücretleri ve televizyon gelirleri, ülkede değer oluşturmada gözle görülür bir etkiye sahip. Bu etkinlikler dikkate alındığında, ülkede GSYH ilk çeyrekte yüzde 0,5 arttıktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 0,7 büyüdü.