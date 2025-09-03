İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayı dış ticaret açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı ve 21 milyar 795 milyon dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde sekiz aylık ihracat 178,1 milyar dolara, son 12 aylık ise 269,2 milyar dolara ulaştı.

Bakan Bolat, ağustos ayında ithalatın ise yüzde 3,9 azalışla 25 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu. Bakan Bolat ayrıca, 11 ay sonra ithalatın gerilediğini ifade etti.

Dış ticaret açığı ise yüzde 16,7 oranında düşerek 4 milyar 197 milyon dolara geriledi ve son 46 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Son 14 ayın en düşük aylık ithalatı

Bakan Bolat, mal ithalatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu rakam, son 14 ayın en düşük aylık ithalatı oldu.

Dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azalışla 4,2 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2025 yılı ağustos ayında yüzde 83,9 oldu. Bu rakamla son 46 ayın en yüksek karşılama oranı elde edildi.

İhracat son 12 aylık dönemde arttı

Mal ihracatı son 12 aylık dönemde yüzde 2,8 artış ile 269,2 milyar dolara yükseldi.

Mal ithalatı son 12 aylık dönemde ise yüzde 4,8 artış ile 356,7 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise son 12 aylık dönemde yüzde 11,3 artış ile 87,5 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı son 12 aylık dönemde yüzde 75,5 olarak açıklandı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

2025 yılı ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler şöyle sıralandı:

Almanya: 1,8 milyar dolar

ABD: 1,3 milyar dolar

Birleşik Krallık: 1,2 milyar dolar

En fazla ihracat yapılan sektörler

Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan sektörler ise şöyle:

Motorlu kara taşıtları: 2,3 milyar dolar

Kazanlar ve makinalar: 2,2 milyar dolar

Elektrikli makineler: 1,4 milyar dolar

Ürün bazında ihracat

Ürün grupları bazında ihracat rakamları:

Ara malları: 11,1 milyar dolar

Tüketim malları: 7,2 milyar dolar

Yatırım (sermaye) malları: 3,1 milyar dolar

2025 yılı ağustos ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 168, TL ile ihracat yapan firma sayısı 31 bin 864 oldu.

Aynı dönemde TL ile yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış gösterdi.