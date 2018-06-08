İthalat miktar artışında ihracatı solladı

08 Haziran 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2018'e ait "Dış Ticaret Endeksleri" raporunu açıkladı.

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %0,7, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,4, yakıtlarda %25,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,5, yakıtlarda %22,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,8 arttı.

İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %9,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,4 ve yakıtlarda %39 azaldı.

İthalat miktar endeksi

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %8 artarken, yakıtlarda %5,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında 151,5 olan ihracat miktar endeksi %2,5 azalarak, 2018 Nisan ayında 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi %0,2 artarak, 2018 Nisan ayında 149,1 oldu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında 146 olan ithalat miktar endeksi %0,6 azalarak, 2018 Nisan ayında 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Nisan ayında 133,1 olan ithalat miktar endeksi %7,1 artarak, 2018 Nisan ayında 142,6 olarak kaydedildi.

Dış ticaret haddi

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Nisan ayında 105,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,1 puan azalarak, 2018 yılı Nisan ayında 105,2 oldu.