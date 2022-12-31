İthalat rejimi kararında değişiklik yapıldı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararla, İthalat Rejimi Kararı'nın ekinde yer alan kısaltma, liste ve eklerde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgilere göre Karar, Türkiye'nin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması, Avrupa Birliği (AB) ile ihdas edilen Gümrük Birliği Kararı ve bu Karara bağlı olarak muhtelif ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları, tercihli ticaret anlaşmaları, AB'nin otonom rejimi çerçevesinde tanınan tek taraflı tavizler ile genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler, kalkınma planları ile yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak düzenlendi.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar da Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlandı.

Karar, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla, uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülükler göz önünde bulundurularak hazırlandı.

2023 yılında geçerli olmak üzere hazırlanan ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarında ve eşya tanımlarında yapılan değişiklikleri içeren "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" metni doğrultusunda, İthalat Rejimi Kararı eki listeler ile İlave Gümrük Vergisi Kararı eki listelerde gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı.

Kararlar, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Florlu sera gazlarının ithalatına denetim

Bu arada, Ticaret Bakanlığı'nca, 2023 yılında uygulanacak ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğlerle, kablolar, köşe taşlayıcılar ve çim biçme makasları, oyuncak benzeri olan okul ve büro malzemeleri, silgiler, okul defterleri, makaslar, kalemtıraşlar, delgeçler, tel zımba makinaları ve kalemler denetim kapsamına alındı.

Bazı birleşik yapılı plastik ham maddelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uygunluk denetimine tabi olacak şekilde kati ithalatı mümkün kılındı. Atıkların, Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az 3 iş günü önce yapılmayan ithalat başvurularının kabul edilmeyeceği netleştirildi. Tasfiyelik hale gelen ithal atık ve hurdalarla ilgili hususlar net olarak ifade edildi.

Tebliğlerle, Sağlık Bakanlığı'nın özel iznine tabi maddelere ilaveler yapıldı.

Küresel ısınma potansiyeli yüksek florlu sera gazları ithalatının, 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınacak belge ile denetime tabi tutulmasına yönelik düzenlemeye gidildi.