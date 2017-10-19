19 Ekim 2017

Muhammed KAFADAR - DUNYA ONLİNE

Et ve Süt Kurumu (ESK), market ve kasaplara ithal karkas koyun ve kuzu eti satışına başladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre karkas toklu etinin kilogramı 27 TL artı KDV, karkas kuzu etinin kilogram fiyatı ise 28 lira artı KDV olarak belirlendi. Yerli üretici ise bu durumdan rahatsız.

Türkiye'de yeterince küçükbaş hayvan olduğunun altını çizen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Biriliği Başkanı Nihat Çelik, "İthalatı içimize sindiremiyoruz" dedi.

Çelik, "İthalat damızlık olarak yapılsa iyi niyetli olurdu. Ki, orada bile ihtiyacımız yok. Bugün Türkiye'de küçükbaşta 50 ırkımız var ve hayvan sayımız yeterli" diye konuştu.

İthalat riskli

ESK'nın aracılar olmaksızın tüketiciye doğrudan ucuz et ulaştırmaya çalıştığını ancak bunun yolunun ithalat olmadığını vurgulayan Çelik, "Yurtdışından nakliye masraflarını düşündüğünüzde biz de buna yakın rakamlara et verebilirdik. Burada hayvanın hangi koşullarda yetiştiğini biliyoruz. Ama ithal ette durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

Kırmızı et açığının ancak yerli üretimin artırılması ile kapatılabileceğini söyleyen Çelik, "Üreticiye doğrudan destek verilmeli. Özellikle yem bitkisi, gübre ve mazot destekleri artırılmalı" dedi.

Marketlere ithal kuzu ve koyun satacak