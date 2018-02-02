İthalatta tarife kontenjanları esasları belirlendi

02 Şubat 2018

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40 bin tonluk tarife kontenjanı ile yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılacak.

Öte yandan aralarında çamaşır ve bulaşık makineleri ile buzdolabının iç ve dış aksamlarının üretiminde kullanılan bazı plastik mamulleri, anorganik asitler, rotatif tip kompresörün de bulunduğu bazı ürün grupları için belirlenen tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

İthal lisansları 31 Aralık 2018'e kadar (bu tarih dahil) geçerli olacak.

Süresi biten ithal lisansları kapsamı eşyanın 1 Ocak 2019'dan önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesinin yapıldığının Bakanlığa yapılacak bir başvuru ile tevsik edilmesi halinde ithal lisanslarının süresi 15 Şubat 2019'a kadar (bu tarih dahil) uzatılacak.