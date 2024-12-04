İTHİB: 22 bin iade tekstil üreticisini geri dönüşümden soğuttu

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)’in stratejik ortaklığında düzenlenen Sustainability Talks İstanbul'da, tekstil sektörünün sürdürülebilirliği ve inovasyon konuşuldu. Bu yıl ‘Harekete Geç’ temasıyla buluşan sektör temsilcileri, yenilikçi fikirler ve sürdürülebilir çözümler için Hilton İstanbul Bomonti’de bir araya geldi.

Beşincisi gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, 2030’a kadar yıllık 102 milyon ton hazır giyim ürününün tüketilmesini beklediklerini belirterek, "Moda endüstrisi, küresel karbon emisyonlarının yüzde 10’undan sorumlu, dünya genelinde üretilen hazır giyimde kullanılan elyafın yüzde 87’si ya çöpe atılıyor ya da yakılıyor. Hazır giyime yeniden dönüştürülen elyaf oranı ise sadece yüzde 1. Sektör olarak hepimizin aşina olduğu bu verilere bakarak ev ödevlerimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz. Bu kapsamda başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızla temas halindeyiz.” dedi.

22 bin giyim ürünü iade edildi

Markaların, sürdürülebilirliği daha çok üreticilerin omuzlarına yüklediğini bunun da sektördeki dengeyi alt üst ettiğini söyleyen Ahmet Öksüz, “Bu durum, yalnızca üretim süreçlerini değil. Aynı zamanda, sektörün bütüncül sürdürülebilirlik hedeflerini de baltalıyor. Üstelik, birbirinden farklı ve sürekli değişen sertifikasyon sürecinin getirdiği karmaşa, üreticilerimize ‘ne kadar uğraşırsan uğraş, asla yetmeyecek’ hissini dayatıyor. Maalesef tüm bu süreç ‘yeşil aklama’nın daha çok irdeleniyor olmasına sebebiyet veriyor.” dedi.

Bu konuda sektörde yaşanan iki örneği paylaşan Ahmet Öksüz, şunları söyledi:

“22 bin adet üretilen bir hazır giyim ürünü, üretim sürecinden ve kumaşının dokusundan kaynaklanan çok ufak tüylenme nedeniyle, üstelik ürün kalitesinde hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen iade edildi. Bir diğer örnekte ise biri geri dönüştürülmüş pamuktan, diğeri konvansiyonel pamuktan üretilen iki üründen geri dönüştürmüş pamuktan üretilen kumaşta ufak farklılıklar olduğu gerekçesiyle üretici ve marka arasında ihtilaf yaşanıyor. Üretimde geri dönüştürülmüş pamuk kullanıyorsanız dünyanın neresine giderseniz gidin bu farklar oluşabiliyor. Geri dönüştürülmüş pamuk kullanılarak konvansiyonel kumaş görünümü istenmesi, üretici firmalarımızı geri dönüştürülmüş ürün üretmemeye itiyor.”

İadedeler de çok ciddi emisyona neden oluyor

Bir diğer konunun da lot farkı olduğuna dikkat çeken Ahmet Öksüz, “Sadece laboratuvar ortamında gözlemlenebilecek lot farkı sebebiyle, firmalarımız sık sık ürün iadesi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bir ürünün sürdürülebilir olmasını istiyorsak, tüketicileri de markaları da söz konusu ufak farklara karşı duyarlılığa davet etmeliyiz. Çünkü, iade sürecindeki navlunun yarattığı karbon emisyonu da çok ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle maalesef o kadar da sürdürülebilir olamadığımızı gözlemliyoruz. Sürdürülebilirliği sürdürülebilir kılmak için üreticilerin çalışma yöntemlerini değiştirmesi gerektiği gibi, markaların da en az üretici kadar kurumsal sosyal sorumlulukların bilincinde olması ve elini taşın altına koyması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.