İTO açıkladı: İstanbul'da mart enflasyonu yüzde 3,93

İstanbul Ticaret Odası, kentte mart ayı toptan ve perakende fiyatlarını açıkladı. Buna göre martta perakende enflasyonu yüzde 3,93 olurken, toptan fiyatlar yüzde 3,78 arttı.

Yine geçen ay perakende de yıllık artış 78,25 olarak ölçüldü. Buna karşın toptan fiyatlardaki yıllık değişim 63,21'de kaldı.

Martta giyim harcamaları yüzde 8,96, diğer harcamalar yüzde 8,66, ev eşyası harcamaları yüzde 6,01, konut harcamaları yüzde 3,90, gıda harcamaları yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamaları ise yüzde 3,05 oldu.

Ulaştırma ve haberleşme harcaması yüzde 1,06 artarken, kültür eğitim ve eğlence harcamaları yüzde 0,20 yükseldi.