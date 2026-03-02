İTO Başkanı Avdagiç: Enerjide ek kapasite fiyatları dengeliyor

ABD ve İsrail'in hava saldırılarının ardından İran'ın kendini savunmak üzere başlattığı karşı atak Körfez bölgesini ateş altında bıraktı. Petrol sevkiyatının önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın trafiğe kapatılması sonucu Brent petrol fiyatı 80 doları test etti.

Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2026) gelişmeleri değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enerji fiyatları konusunda, Ukrayna Savaşı'nın ardından dünyada depolama kapasitelerinin artırıldığını anımsattı.

Avdagiç, "Türkiye'nin daha yüksek depolama kapasitesi var. Petrol 120 dolar olacak diye felaket tellalları senaryolar çizdiler. 80 dolar civarında kalması bunun gerçekleşmediğini gösteriyor. Alternatif kaynaklar da hızlıca devreye girecektir. Ama Hürmüz uzun süre daha kapalı kalırsa enerji fiyatlarında kalıcı artış, ekonomileri olumsuz etkileyecektir" dedi.

“Türkiye stres sınavını başarı ile geçti”

Piyasalara yönelik alınan tedbirlerin etkili olduğunu ve felaket tellallarının beklentilerinin gerçekleşmediğini ifade eden Avdagiç, "'Türkiye stres sınavını başarı ile geçmiştir' diyebiliriz. Gerginlik devam ettikçe teyakkuzda olmamız gereken bir süreç. İş dünyası olarak sakin olmamız lazım. Bizlerin de sorumluluğu var. Bireysel olarak şirketlerimiz itibarıyla piyasanın genel dengelerini bozacak adımlar atmamak konusunda sorumlu bir süreç yönetmeliyiz. Ama daha işin başındayız. Bu yaşananlar hiç arzu edilen bir süreç değil. Kuzeyimiz kırmızı güneyimiz kırmızı; Türkiye ise Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarının etkisini sayesinde bir istikrar adası görünümünde. Kısa süre içinde bir ateşkes ve uzlaşı ortaya çıkmasını umuyoruz" diye konuştu.

Büyüme verilerini de değerlendiren Avdagiç, büyümenin oranından çok yatırım ve ihracat kompozisyonuna baktıklarını söyledi.