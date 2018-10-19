İTO Başkanı Avdagiç: Konkordato beyaz bir sayfa değildir
"Konkordatonun beyaz bir sayfa olduğu kanaatinde değilim" ifadesini kullanan İTO Başkanı Avdagiç, şirketler konkordatoya gittiğinde bu sefer onların alacaklılarının sıkıntıya girdiğini belirtti.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.