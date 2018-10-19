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İTO Başkanı Avdagiç: Konkordato beyaz bir sayfa değildir

"Konkordatonun beyaz bir sayfa olduğu kanaatinde değilim" ifadesini kullanan İTO Başkanı Avdagiç, şirketler konkordatoya gittiğinde bu sefer onların alacaklılarının sıkıntıya girdiğini belirtti.

İTO Başkanı Avdagiç: Konkordato beyaz bir sayfa değildir
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