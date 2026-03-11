İTO Başkanı Avdagiç: Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Orta Doğu’daki gerilimde iş dünyasının önceliğinin Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden başlaması olduğunu söyledi.

Avdagiç, Fransa'nın başkenti Paris'te İTO'nun milli katılım organizasyonunu gerçekleştirdiği JEC World 2026 Fuarı'nda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Spekülatif alanlarda 119 doları gören petrol fiyatının ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasıyla 87 dolar seviyesine geri geldiğini hatırlatan Avdagiç, dünyada enflasyonist bir baskı oluşması riskinin ise devam ettiğini söyledi.

Avdagiç, bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını ama Türkiye'ye de etkileri olabileceğini aktararak, "Ülkemizde özellikle akaryakıt fiyatlarında çok hızlı alınan bir aksiyonla birbirini tetikleyebilecek bir fiyat artışının önü durduruldu. O sadece teknik anlamda değil, psikolojik açıdan da çok önemli bir hamleydi. Akaryakıt fiyatları arttığı zaman 'her şey artıyor' diye bir sarmala girebilirdik. O önemli ve çok değerli bir hamleydi. Onu fevkalade doğru buluyoruz" diye konuştu.

Eşel mobil sisteminde bir marj bulunduğunu ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ümit ederiz ki o marjı eritip onun üzerine çıkıp fiyatlar artmak zorunda kalınmaz. Şu andaki bu aşağı doğru dalgalanmayla tekrar sanki o bandın içine girebiliriz gibi duruyor. Biraz yaşayarak göreceğiz. Çünkü karşımızda bu savaşı sürdüren ülkelerin açıkçası net ve belli olmayan, çok da dengeli olmayan bir politikaları var. Bütün bunlara rağmen bir gerçek var ki Türkiye bir istikrar adası olarak bölgemizde öne çıkmıştır. Burada NATO üyesi olmanın da karşılığını görüyoruz. İki balistik füze NATO'nun imkanlarıyla imha edildi. O anlamda da onu da teknik anlamda görmek lazım."

"Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı"

İTO Başkanı Avdagiç, hükümetin savaşın tüm etkilerini yakından takip ettiğine işaret ederek, gerilimin makul bir şekilde son bulması için hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok yoğun temasları olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Şu anda temkinli bir iyimserlik içinde olmaya çalıştıklarını belirten Avdagiç, "Şu andaki en kritik konu Hürmüz Boğazı. Bizim iş dünyası olarak beklentimiz, bir an önce bu gerilimin sulhla sonuçlanması, en azından önce bir ateşkes olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hızlıca fiilen başlaması" diye konuştu.

Avdagiç, savaşta tedarik kaynaklarındaki küresel zafiyet sebebiyle birçok ham maddenin tedarikinde sorunlar yaşandığını aktararak, Uzak Doğu'dan gelen pek çok petrol türevi ham maddede ton başına yüzde 25 civarında lojistik farkı eklenmeye başlandığını söyledi.

Sefer sürelerindeki uzamaya bağlı olarak denizcilik sektörünün taşıma kapasitesinde gerileme olduğunu anlatan Avdagiç, küresel sigorta maliyetlerinde de artışların yaşandığını kaydetti.

Avdagiç, bazı sigorta firmalarının poliçe bedellerini artırmak bir yana, poliçeleri iptal etme yoluna gittiğine dikkati çekti.