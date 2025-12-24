İTO Başkanı Avdagiç: Yeni asgari ücret sonrası vergi ve teşvik düzenlemesi şart

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından vergi dilimleri ve teşvik mekanizmalarının yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

Avdagiç, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını dileyerek, bu süreçte hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacak düzenlemelerin istihdam piyasasının geneline katkı sağlayacağını ifade etti.

Gelir Vergisi dilimlerine özel vurgu yapan Avdagiç, son yıllarda yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini belirtti. Vergi dilimlerinin güncellenmesi halinde brüt ücret ile net gelir arasındaki makasın daralacağını kaydeden Avdagiç, bunun yıllık toplam net ücret artışına da olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Avdagiç, işverenlere yönelik teşviklerin de bu dönemde kritik rol oynadığını vurguladı. Primlerini düzenli ödeyen işverenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirten Avdagiç, 2026 yılı Ocak ayından itibaren işveren sigorta prim teşvikinin 2 puana indirilmesi ve SGK üst limitinin asgari ücretin 9 katına çıkarılmasının işverenler açısından ek maliyet oluşturacağına dikkat çekti.

Bu nedenle yeni teşvik mekanizmalarının önemine işaret eden Avdagiç, söz konusu adımların hem işverenin istihdam kabiliyetini koruyacağını hem de çalışanların refahını destekleyeceğini ifade etti.