İTO, Ebru Şapoğlu'na plaket verdi

11 Ocak 2018

Sercan AKINCI

Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısındaki fotoğraf krizi nedeniyle gündem olan Ebru Şapoğlu'na İTO teşekkür plaketi verdi.

Şapoğlu, aynı zamanda İTO'da Cam ve Cam Ürünleri Komitesi başkanı ve aynı komiteden İTO meclis üyesi. İTO'nun Ocak ayı meclis toplantısında konuşan İTO Meclis Başkan'ı Şekib Avdagiç, "Bazen tek bir fotoğraf çok şey anlatır. İhracatçıların aile fotoğrafında tek kadın olan Ebru Hanım'ın maalesef gerilerde kaldığını gördük. Muhakkak ki TİM her zaman kadın ihracatçılarımızın yanında yer almıştır. Bizim kültürümüzde kadına yer vermek lütuf değil, asgari adabın gereğidir. Ben Sayın Şapoğlu'na başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Avdagiç, konuşmasının ardından, İTO başkanı Öztürk Oran ile birlikte Ebru Şapoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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