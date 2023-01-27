İTO ve MÜSİAD'dan Enerjide fiyat indirimi açıklaması

Sanayide doğalgaz ve elektriğe yapılan indirimler, iş dünyası temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. İTO Başkanı Avdagiç, "İndirimlerin özellikle ihracatta rekabetçiliğimize olumlu etkisini göreceğiz” derken, MÜSİAD Başkanı Asmalı, yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

2023 yılı üretim yılı olacak

Sanayide doğalgaz ve elektrik indirimleri, iş dünyası temsilcilerini mutlu etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İndirimlerin özellikle ihracatta rekabetçiliğimize olumlu etkisini göreceğiz. 2023 üretim yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EPDK ve BOTAŞ'ın enerji fiyatlarında indirim açıklamalarını değerlendirdi.

Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13,30 ila 17,22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak" yorumunda bulundu.

Reel sektörü rahatlatacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, doğalgaza yapılan indirimlerin enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacağını bildirdi.

Asmalı, doğal gazda sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Dezenflasyon süreci için olumlu

Gelecek dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimlerin, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişme olduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Şubat ayı itibarıyla hem elektrik üretim amaçlı hem de sanayide kullanılan doğalgaza yapılan indirimler, reel sektörün üretim maliyetlerini azaltarak enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynayacaktır.

Reel sektörü rahatlatacak

Önümüzdeki dönemde sanayide kullanılan elektriğe yönelik yapılması öngörülen indirimler, dezenflasyon süreci için bir başka olumlu gelişmedir.

Reel sektörü üretim maliyetleri açısından rahatlatacak bu indirimler, fiyatlama davranışlarının normalleşmesine ve tüketici fiyatlardaki artış eğiliminin zayıflamasına destek olacaktır.

Ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz

Böylece tüketici enflasyonu bu yıl 2022'ye kıyasla daha ılımlı bir seyirde ilerleyecektir. Enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte yeniden tesis edilecek makro ekonomik istikrar, Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına kıymetli katkılar sunacaktır.

Bu bağlamda MÜSİAD olarak, sanayide kullanılan doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimler sebebiyle bütün üreticilerimiz adına ekonomi yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz."



