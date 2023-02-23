İYİ Parti'den deprem bölgesi için 'İnsani Sanayi Bölgeleri' projesi

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerde sürdürülebilir yaşamın sağlanmasının, iktisadi faaliyetlerin yeniden başlamasıyla mümkün olacağını belirtti.

Depremin etkilediği illerde 210 bin iş yeri, 327 bin esnaf, 461 bin memur ve 1,8 milyon kayıtlı çalışan bulunduğunu, 269 bin çiftçinin faaliyet gösterdiğini kaydeden Özlale, şu değerlendirmelerde bulundu:

"- Esnafımızın faaliyet gösterdiği ticari merkezlerde ve küçük sanayi sitelerinde hasar çok fazla. Kahramanmaraş ve Hatay tarafındaki fabrikalarda çok ağır hasar olduğunu ve bu fabrikaların bir kısmının yıkıldığını görüyoruz.

- İYİ Parti olarak bölgedeki yaşamın yeniden normale dönmesi, vatandaşlarımıza istihdam, şirketlerimize yatırım olanakları sunulması için zemin çalışması yapılmış bölgelerde her biri 1000 hektarlık alanı kapsayacak insani sanayi bölgeleri kurulmasını öneriyoruz."

Özlale, bu bölgelerin, Mısır ve Ürdün'de kurulan ve ABD'ye herhangi bir tarife ve kota engeli olmaksızın ihracat yapma imtiyazına sahip "özellikli sanayi bölgelerine" benzer bir yapıda olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"- Depremden olumsuz etkilenen bölgelerde hayatın yeniden başlaması için bu bölgelere aynı imtiyazların verilmesi konusunda uluslararası işbirlikleri kurulacaktır. Böylece hem ülkemiz hem de işbirliği yapılacak ülkeler için bir 'kazan kazan' durumu ortaya çıkacaktır.

- Bu tür imtiyaz, insani sanayi bölgelerine hızlı yatırım çekme ve istihdam yaratma konusunda da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Deprem bölgesinin coğrafi konumu ve Türk sanayisinin kabiliyeti, yabancı yatırımcılar için çekiciliği daha da artıracaktır. Kurulması planlanan 4 insani sanayi bölgesinin toplam istihdama etkisi 250 binden az olmayacak.

- İYİ Parti olarak diyoruz ki, gelin yaralarımızı beraber saralım. Depremin yarattığı enkazın altından sanayimizle, üretim kabiliyetimizle, ihracatımızla, işçimizin alın teriyle hep beraber çıkalım."