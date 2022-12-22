İzmir İktisat Kongresi 100. yılında aynı yerde olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “17 Şubat’ta, 1. İzmir İktisat Kongresi’nden 100 sene sonra aynı yerde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geniş katılımlı bir iktisat kongresi düzenleyeceğiz.” dedi. Bakan Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi’nin tanıtımı dolayısıyla İzmir’de düzenlenen basın toplantısında kongre hazırlıklarına ve etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Kentin tarihteki yeri ve önemine işaret eden Nebati, şunları kaydetti: “İzmir, ayrıca, henüz Cumhuriyetimiz kurulma arifesindeyken düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’ne de ev sahipliği yaparak ülkemizin iktisadi mücadelesinin de simgesi haline gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, milletimizin verdiği destansı mücadeleler sonucunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, önümüzdeki sene hep birlikte büyük bir heyecanla kutlayacağız.

17 Şubat tarihinde de iktisadi bağımsızlığımızın sembolü olan İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılını unutmayacağız. İzmir İktisat Kongresi, milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi. Yurdumuzun dört bir yanından katılım gösteren çiftçilerin, işçilerin, sanayicilerin, tüccarların ve hükümet temsilcilerinin o dönemki zor koşullar altında bir araya gelmesi ve kongreye, istiklal mücadelemizin muzaffer komutanlarından Kazım Karabekir Paşa’nın başkanlık etmesi, ekonomik bağımsızlığa verilen önemi de açıkça ortaya koyuyordu” değerlendirmesini yaptı.

Dönüm noktasındayız

Bakan Nebati, “Bugün de hem ülkemiz hem de dünya tarihi için, yine kritik bir dönüm noktasındayız. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla konuşulduğu, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı bir süreçteyiz. Ülkemizdeyse bizler, son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını hayata geçirmiş, 20 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda düşüş belirginleşecek

Bakan Nebati, nasıl ki 1923 yılındaki Kongre’nin, Türkiye’nin o dönemdeki koşullarına göre yurdun dört bir yanından milletin farklı kesimlerini temsil eden delegelerin katılımıyla yapıldıysa, 6. İzmir İktisat Kongresi’nin yine aynı yaklaşımla gerçekleştirileceğini bildirdi. “Esasen bizim tüm gayemiz, tüm gayretimiz ve attığımız her adım, bizzat Milli Mücadele ruhundan kök bulmuş, aynı ruh ve heyecanla ilerlemiştir.” diyen Nebati, “Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi’nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini göreceğiz.” dedi.

Atatürk’ün iktisadi başarı hedefiyle aynı istikametteyiz

Bakan Nebati, kongrenin açılışında Gazi Mustafa Kemal’in altını çizdiği “Siyasi, askerî muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç edilemezlerse husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner.” ifadelerine atıfta bulunarak, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam olarak bu istikamette olduklarını, iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlediklerini aktardı.