İzmir, IPARD desteğiyle tarım yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor

Toplantının açılışında konu­şan İZTO Yönetim Kurulu Say­man Üyesi Mahmut Erkoç, sür­dürülebilir tarım, gıda güvenli­ği ve verimliliğin artırılması için modern üretim yatırımlarının önemine dikkat çekti. İzmir'in tarımsal potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla çalıştıklarını belirten Erkoç, Dikili, Bayındır ve Kınık Organize Tarım Bölge­leriyle tarım ve sanayiyi entegre ederek katma değeri yüksek üre­tim ve ihracatı artırmayı hedef­lediklerini söyledi.

3 bin 500 istihdam hedefi

Erkoç, Dikili Organize Tarım Bölgesi'nde jeotermal enerjiyle ısıtılan modern seralarda yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi ile 3 bin 500 kişilik is­tihdam hedeflendiğini aktarır­ken, Bayındır Organize Tarım Bölgesi'nde modern sera kü­melenmesi, çiçek ve süs bitki­leri, sebze-meyve, tohum ve fide üretiminin planlandığını ifade etti. Kınık Organize Tarım Böl­gesi'nde ise tohum, fide ile tıb­bi ve aromatik bitki üretimine dayalı bir sanayi kümelenmesi oluşturulmasının amaçlandığı­nı kaydetti.

130 milyar TL hibe sağlandı

İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da tarım sektörünün geleceğinin üretim kadar yatırım, katma de­ğer ve rekabet gücüyle şekillen­diğini belirtti. IPARD Progra­mı'nın kırsal kalkınma ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde en önemli finansman araçların­dan biri olduğunu vurgulayan Korkmaz, bugüne kadar 27 bini aşkın projeye yaklaşık 130 mil­yar lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

IPARD III kapsamında sunu­lan desteklerin daha fazla yatı­rımcıya ulaşmasının önemine işaret eden Korkmaz, hayata ge­çirilecek yatırımların üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracağı­nı, gıda sanayisinin rekabet gü­cünü yükselteceğini, ihracat po­tansiyelini güçlendireceğini ve kırsalda yeni istihdam alanları oluşturacağını ifade etti.

Tarım ve gıda sanayisinde re­kabet gücünün artırılması açısın­dan IPARD desteklerinin önem­li bir kaldıraç görevi gördüğünü belirten konuşmacılar, hibe prog­ramlarının yalnızca üretim ka­pasitesini artırmakla kalmayıp modern teknolojilerin yaygın­laşmasına, işletmelerin çevresel standartlara uyum sağlamasına ve katma değeri yüksek üretimin geliştirilmesine de katkı sundu­ğunu ifade etti.