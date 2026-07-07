İzmir, IPARD desteğiyle tarım yatırımlarını büyütmeyi hedefliyor
İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle düzenlenen IPARD III Dönemi 11. Çağrı Bilgilendirme Toplantısı'nda, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hibe desteklerinin yatırım, istihdam ve ihracata katkısı değerlendirildi.
Toplantının açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve verimliliğin artırılması için modern üretim yatırımlarının önemine dikkat çekti. İzmir'in tarımsal potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla çalıştıklarını belirten Erkoç, Dikili, Bayındır ve Kınık Organize Tarım Bölgeleriyle tarım ve sanayiyi entegre ederek katma değeri yüksek üretim ve ihracatı artırmayı hedeflediklerini söyledi.
3 bin 500 istihdam hedefi
Erkoç, Dikili Organize Tarım Bölgesi'nde jeotermal enerjiyle ısıtılan modern seralarda yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimi ile 3 bin 500 kişilik istihdam hedeflendiğini aktarırken, Bayındır Organize Tarım Bölgesi'nde modern sera kümelenmesi, çiçek ve süs bitkileri, sebze-meyve, tohum ve fide üretiminin planlandığını ifade etti. Kınık Organize Tarım Bölgesi'nde ise tohum, fide ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine dayalı bir sanayi kümelenmesi oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti.
130 milyar TL hibe sağlandı
İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz da tarım sektörünün geleceğinin üretim kadar yatırım, katma değer ve rekabet gücüyle şekillendiğini belirtti. IPARD Programı'nın kırsal kalkınma ve tarıma dayalı sanayinin gelişmesinde en önemli finansman araçlarından biri olduğunu vurgulayan Korkmaz, bugüne kadar 27 bini aşkın projeye yaklaşık 130 milyar lira hibe desteği sağlandığını söyledi.
IPARD III kapsamında sunulan desteklerin daha fazla yatırımcıya ulaşmasının önemine işaret eden Korkmaz, hayata geçirilecek yatırımların üretimde verimlilik ve kaliteyi artıracağını, gıda sanayisinin rekabet gücünü yükselteceğini, ihracat potansiyelini güçlendireceğini ve kırsalda yeni istihdam alanları oluşturacağını ifade etti.
Tarım ve gıda sanayisinde rekabet gücünün artırılması açısından IPARD desteklerinin önemli bir kaldıraç görevi gördüğünü belirten konuşmacılar, hibe programlarının yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp modern teknolojilerin yaygınlaşmasına, işletmelerin çevresel standartlara uyum sağlamasına ve katma değeri yüksek üretimin geliştirilmesine de katkı sunduğunu ifade etti.