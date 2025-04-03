İzmir Serbest Bölgesi’nde dört yatırım faaliyete başlamak için gün sayıyor

Özlem SARSIN

İZBAŞ’ta bu yıl, dört yatırımın devreye alınması planlanıyor. İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, yatırımların güncel durumları hakkında bilgi verdi ve konuya yönelik değerlendirmede bulundu.

Eyüp Sevimli, 2024 yılında temelleri atılan Alman sermayeli bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, Roll Nova İzmir Demir Çelik, otomotiv yan sanayisinde üretim yapan Alpar Metal ve Gico Product Service Solutions yatırımlarının bu yıl içerisinde devreye alınacağını açıkladı.

Kompresör üreticisi Kaishan Group temel atacak

Eyüp Sevimli, dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group’un 22 bin metrekare alanda inşa edeceği fabrika yatırımının ise bu yılın ilk yarısında temelinin atılacağını kaydetti.

İZBAŞ’ın 41 yıllık üretim ve 28 yıllık serbest bölge tecrübesi ile mevcut yatırımcılara en yüksek standartlarda altyapı ve hizmet sunduğuna dikkat çeken Eyüp Sevimli, kent merkezine 30 dakikalık mesafede konumlanan Bölge’ye yeni yatırımların çekilmesinde seçici davrandıklarını sözlerine ekledi.

153 bin mertekare büyüme alanı...

“Yatırımlara ayıracak sınırlı alanımız kaldığı için yeni yatırımların tamamıyla ihracat odaklı olmasına, katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmesine, nitelikli işgücü barındırmasına büyük önem atfediyoruz. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunların çözümü noktasında da katma değeri yüksek üretim ve ihracata dayalı büyüme modelinin benimsenmesinin kritik önemde olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulunan Sevimli, 2024 yılında genişleme alanı olarak satın alınan 153 bin metrekare arazinin son durumu hakkında da bilgi verdi.

Alt yapı süratle entegre edilecek

İZBAŞ’a sınır komşusu olan arazinin serbest bölgeye dahil olması için gerekli bürokratik süreçlerin Ticaret Bakanlığı nezdinde sürdüğünü kaydeden Eyüp Sevimli, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’müz bir yandan bürokratik çalışmaları sürdürürken, Yönetim Kurulu olarak bizler de genişleme sahamızın altyapı çalışmaları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sürecin tamamlanması ile birlikte bugün için yüzde 90 doluluk oranına ulaşan Bölgemizde yatırıma ayıracağımız alan yüzde 10 oranında büyüyecek. Genişleme alanımızdaki altyapı faaliyetlerine de süratle başlayacak ve mevcut altyapımızı yeni arazimize entegre edeceğiz. Bu entegrasyon ile verimlilik odaklı bir çalışmaya imza atacak ve İzmir’e yeni ve planlı bir sanayi bölgesini kazandırmış olacağız. Ülkemizin en önemli ihracat merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”