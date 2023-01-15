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Japon firmaları ekonomide büyüme bekliyor

Japonya'da bir araştırmaya göre, enerji ve ham madde maliyetlerinin artışı nedeniyle, firmaların yüzde 56'sı, 2023 yılında ülke ekonomisinde büyüme bekliyor.

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Japon resmi Kyodo ajansının, Toyota ve SoftBank dahil 117 büyük firmanın dahil olduğu piyasa araştırması, Japon firmaların 2023 kapsamlı büyüme beklentilerini sorguladı

Buna göre araştırmaya katılan firmaların yüzde 56'sına denk gelen 65'i, bu yıl "Japonya'nın ekonomisinde sağlam ya da ılımlı düzeyde bir büyüme" beklediklerini açıkladı.

Geçen yıl başındaki araştırmada bu oran yüzde 84 olarak kaydedilmişti.

Firmalar, Rusya-Ukrayna krizi ile küresel piyasalarda enerji ve ham madde maliyetlerinin artışının, bu yıl da Japon ekonomisinin büyümesini etkileyebileceğini ileri sürdü.

Katılımcı firmaların yüzde 34'ü ülke ekonomisinde durgunluk, yüzde 7'si ılımlı daralma beklerken, hiç bir firma ekonomide resesyon öngörmüyor.

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