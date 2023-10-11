Japonya ve Türkiye'den ortak işbirliği çağrısı

Özlem SARSIN

Japonya ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilen 26. Türkiye-Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı’nda ekonomik işbirliği imzalanması yönünde görüşler dile getirildi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Uzun süredir müzakerelerini sürdürdüğümüz Türkiye-Japonya serbest ticaret anlaşmasının, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerinin daha dengeli bir şekilde gelişmesi adına temel bir görev ifa etmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Keidanren Japonya-Türkiye Ekonomi Komitesi Eş Başkanı Tsugio Mitsuoka, iki ülkenin 3. ülkeler ile olan ilişkilerinde de iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi. Mitsuoka, iki ülke arasında ekonomik iş birliği anlaşmasının mutlaka imzalanması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye’nin payını artırmalıyız”

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye ve Japonya ekonomisinin birlikte hayata geçireceği projelerin aynı zamanda küresel anlamda da kayda değer sonuçlar yaratacağını söyleyerek, Türkiye’nin, Japonya’nın yaklaşık 2 trilyon doları bulan yurt dışı doğrudan yatırımları içinde payını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Gürcan, “Türkiye’ye yapılacak yatırım sadece Türkiye’ye değil aynı zamanda bölgede de yatırım yapmak ve ülkemizin lojistik bir üs olarak kullanılmasını sağlayacaktır.

Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022 yılı itibari ile 5,3 milyar dolar seviyesini aştı. 2023 sonunda ise 6 milyar dolar sınırını aşacağını ön görmekteyiz. Ancak ihracat ve ithalat rakamlarımızda bir dengesizlik olduğunu da belirtmek isterim. Ticaretimizin daha dengeli bir yapıya kavuşması konusu bizim açımızdan önceliklidir.

Uzun süredir müzakerelerini sürdürdüğümüz Türkiye-Japonya serbest ticaret anlaşması ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha dengeli bir şekilde gelişmesi adına temel bir görev ifa edecektir. Bu anlaşmanın diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümüne yakışır bir şekilde kazan-kazan prensibi çerçevesinde sonuçlanması en büyük arzumuzdur” diye konuştu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Yardımcısı Bekir Bolat da yaptığı konuşmada son 20 yılda 250 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım çekildiğini söyleyerek, “Türkiye Avrupa’da en çok teknoloji yatırımı alan 10 ülkeden birisi oldu. Yatırımcıların Türkiye’yi bölgesel bir pazar olarak konumlandırmalarını temenni ediyoruz. Bu çerçevede Türkiye doğrudan yatırımlardan yüzde 1 pay alıyordu. Bu payı da bu tür reform süreçleri ve büyüme ile yüzde 1,5 seviyesine çıkarmak istiyoruz” dedi.

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan K. Sagun da Japonya ve Türkiye işbirliğinin odağında Türkiye ve Japonya arasındaki “Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının” teknik düzeyde yeniden müzakerelerinin başlatılması olduğunu söyleyerek, “İki güçlü ülke olan Türkiye ve Japonya’nın daha dengeli bir ikili ticarete ulaşması için bu adım önemli bir adımdır.

Süreci yakından takip ediyoruz ve İş Konseyi olarak destek vermeye her zaman hazırız. Döngüsel ekonomi ve enerji, yenilenebilir enerji, kritik mineraller, medikal sektörü, otomotiv ve tedarik sanayi, dijital dönüşüm ve e-mobilite, sağlık sektörü, tarım ve gıda sektörü, atık yönetimi, afet teknolojileri, ileri teknolojiler, savunma sanayi, ekonomik güvenlik gibi daha çeşitli, katma değeri yüksek sektörlerde Türkiye - Japonya ortaklıklarının, yatırımların artmasını arzu ediyoruz” dedi.